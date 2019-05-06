Кузбассовцы создали петицию за строительство нового спортивного комплекса

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-06T06:04:05+03:00

Меньше чем за сутки ее подписали 500 человек

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Кемеровчане подписывают петицию, призывающую к строительству нового спортивного комплекса в городе Кемерово. На создание петиции кузбассовцев вдохновила победная серия матчей волейбольной команды «Кузбасс».

Создатели петиции адресуют ее губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву, президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко и министру спорта Российской Федерации Павлу Колобову. Они отмечают, что последние два сезона команда показывает великолепные результаты. Поддерживает любовь кемеровчан к волейболу и губернатор: он подал заявку на проведение чемпионата мира по волейболу в Кемерове. А для того, чтобы соревнования прошли на должном уровне, городу необходим спортивный комплекс, отвечающий всем современным требованиям комфорта и безопасности для спортсменов и болельщиков.

- Строительство такого комплекса очень важно для нас и наших детей, для молодежи нашего города и области. Это будет отличной базой для тренировок, подготовки новых спортсменов. Это даст новый рывок для развития волейбола, для новых ярких побед Кузбасса! - отмечают авторы петиции.

К слову, меньше чем за сутки петицию поддержали порядка 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU