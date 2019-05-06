2019-05-06T07:32:02+03:00
Происшествия

Пьяные мужчины с битой ворвались на железнодорожную станцию в Кузбассе

А после этого совершили кражу
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбассовцы с битой угрожали пассажирам на железнодорожной станции Фото: Архив "КП"Кузбассовцы с битой угрожали пассажирам на железнодорожной станции Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе двое мужчин, вооруженные битой, угрожали пассажирам на железнодорожной станции. В момент преступления они были пьяны.

Инцидент произошел 23 января этого года на станции Юрга-2. Двое пьяных мужчин пришли к зданию железнодорожной станции: один остался на входе, а второй, вооруженный деревянной битой, ворвался внутрь. Мужчина стал угрожать пассажирам расправой и ругаться матом.

После этого, 4 февраля, мужчины вместе со своим знакомым похитили 12 аккумуляторов с карьерных самосвалов, которые располагались на железнодорожных платформах. В результате был причинен ущерб на сумму более 79 тысяч рублей.

- Каждый из соучастников ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений имущественного характера. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Юргинский городской суд Кемеровской области, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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