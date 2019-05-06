Младенец в мусорном баке: кузбасские следователи нашли женщину, которая выбросила ребенка

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-06T12:21:40+03:00

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Следователи установили личность женщины, которая родила и выбросила в мусорный контейнер новорожденного ребенка. Ею оказалась 30-летняя мать двоих детей.

Следователи по горячим следам нашли женщину, которая 30 апреля родила ребенка, а потом выбросила его в мусорный контейнер. Ею оказалась 30-летняя жительница Междуреченска. Она рассказала, что ночью дома родила мальчика, который не подавал признаков жизни. Тогда женщина положила его тело в пакет и вынесла в мусорный контейнер. К слову, у женщины уже есть двое детей, которых она воспитывает одна.

- Судебно-медицинское исследование показало, что ребенок родился доношенный, живорожденный, в настоящее время устанавливается причина его смерти, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, генетическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU