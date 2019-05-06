2019-05-06T14:26:06+03:00
Общество

Владимир Долматов презентует свою новую книгу в Кемерове

Презентация состоится в Кемеровской государственной областной филармонии
Екатерина РОМАНОВА
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Владимир Долматов презентует свою новую книгу в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКОВладимир Долматов презентует свою новую книгу в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКО
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Известный журналист и историк Владимир Долматов во вторник, 7 мая, презентует в Кемерове свою книгу-альбом «Главные документы Великой Отечественной войны».

7 мая в Кемеровской государственной областной филармонии имени Штоколова пройдет необычная встреча. В преддверии Дня Победы известный журналист Владимир Долматов презентует свою книгу-альбом «Главные документы Великой Отечественной войны». Экземпляры этого издания по решению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева будут переданы в фонды библиотек и музеев Кузбасса.

В книге собраны приказы, написанные от руки главы правительства СССР, Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина, секретные директивы, оперативные карты, листовки, уникальные фотографии, страницы военной «Комсомольской правды», рассказывающие не только о победных, но и о трагических днях войны — от 22 июня 1941 года и до Парада Победы 24 июня 1945 года.

- Это замечательный подарок жителям Кемеровской области в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы, который будет отмечаться в 2020 году, - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Вход на презентацию книги-альбома свободный. Начало в 12:00 в Кемеровской государственной областной филармонии имени Штоколова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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