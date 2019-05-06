2019-05-06T16:42:44+03:00
Общество

Салют на День Победы 9 мая 2019 в Кемерове: во сколько начнется и где посмотреть

Во сколько начнется и где посмотреть салют на День Победы 9 мая 2019 в Кемерове
Екатерина РОМАНОВА
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Салют на День Победы 9 мая 2019 в Кемерове: во сколько начнется и где посмотреть.Салют на День Победы 9 мая 2019 в Кемерове: во сколько начнется и где посмотреть.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Через несколько дней все Россия будет отмечать один из самых важных праздников – День победы. Мы расскажем вам, во сколько начнется и где посмотреть салют на День Победы 9 мая 2019 в Кемерове.

9 мая в Кемерове с самого утра будут проходить массовые мероприятия, посвященные Дню Победы. Среди них – возложение цветов к памятнику героям-кузбассовцам, концерт, парад войск, шествие «Бессмертного полка», концерты и праздничные программы, военно-патриотические акции. Все это будет проходить на разных площадках города.

Самой же яркой и знаменательной точкой в праздновании годовщины Дня Победы станет фейерверк. Залпы праздничного салюта прогремят в 22:00 на Университетском мосту в Кемерове. Горожане смогут полюбоваться прекрасным зрелищем и почтить память тех, кто подарил мирное небо над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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