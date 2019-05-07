2019-05-07T08:35:43+03:00
Общество

Кузбасское предприятие продавало опасную питьевую воду

За нарушения СанПиНа работу компании приостановили - уже во второй раз
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасское предприятие продавало опасную питьевую воду. ФОТО: архив КП.Кузбасское предприятие продавало опасную питьевую воду. ФОТО: архив КП.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Питьевую воду сомнительного качества продавало одно из предприятий города Белово. Как оказалось, предприятие уже было наказано за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, однако это ничему не научило руководство.

Специалисты Управления Роспотребнадзоа по Кемеровской области провели в отношении ООО «Диамант-Сервис» из города Белово проверку: некоторое время назад здесь были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Постановлением Беловского городского суда руководству предприятия дали 10 суток на то, чтобы устранить нарушения. Как оказалось, руководство компании за отведенное ему время не выполнило постановление суда и продолжало продавать питьевую бутилированную воду сомнительного качества. Такая вода может представлять опасность для здоровья людей, угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Именно поэтому в отношении компании был составлен протокол о временном запрете деятельности, а материалы были переданы в Беловский городской суд.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, ООО «Диамант-Сервис» привлечено к уголовной ответственности. В качестве наказания назначено административное приостановление деятельности предприятия на срок 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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