Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-07T08:41:58+03:00

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В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает осведомленный источник, высокопоставленного чиновника задержали за получение взятки в крупном размере. Сейчас в отношении Вячеслава Безлюдько проводится проверка.

Вячеслав Безлюдько был назначен на должность замначальника полиции в конце 2017 года. До этого он был руководителем управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области. В правоохранительных органах он отработал 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU