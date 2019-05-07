2019-05-07T08:41:58+03:00
Общество

Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке

Сейчас в отношении Вячеслава Безлюдько проводится проверка
Екатерина РОМАНОВА
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Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке. ФОТО: архив КП.Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке. ФОТО: архив КП.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает осведомленный источник, высокопоставленного чиновника задержали за получение взятки в крупном размере. Сейчас в отношении Вячеслава Безлюдько проводится проверка.

Вячеслав Безлюдько был назначен на должность замначальника полиции в конце 2017 года. До этого он был руководителем управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области. В правоохранительных органах он отработал 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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