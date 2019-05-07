2019-05-07T09:32:55+03:00
Общество

Кузбассовец обиделся на возлюбленную и разослал ее интимные фотографии друзьям

Теперь мужчина должен выплатить штраф в 40 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец обиделся на возлюбленную и разослал ее интимные фотографии друзьям. ФОТО: архив КП.Кузбассовец обиделся на возлюбленную и разослал ее интимные фотографии друзьям. ФОТО: архив КП.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Молодой человек из Кемеровского района решил отомстить своей бывшей возлюбленной за то, что их отношения закончились плохо. Он разослал ее интимные фотографии своим друзьям и знакомым. Теперь он должен выплатить за свой поступок большой штраф.

В январе 2019 года 21-летний житель Кемеровского района поругался со своей девушкой. Видимо, ссора была очень бурной, так как молодые люди прекратили после этого отношения. Более того, девушка написала на экс-возлюбленного заявление в правоохранительные органы. Молодого человека это очень сильно задело, и он решил отомстить. Он создал в соцсетях страницу и, прикрываясь вымышленным именем, разослал своим друзьям интимные фотографии бывшей подруги. Впрочем, девушка вскоре узнала об этом и еще раз обратилась в правоохранительные органы.

Обиженный расставанием молодой человек не стал отрицать своей вины, сотрудничал со следствием и даже извинился перед потерпевшей.

- Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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