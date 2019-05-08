В День Победы кузбассовцы не смогут купить алкоголь

СЕГОДНЯ 04:22 2019-05-08T05:24:57+03:00

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В грядущие праздники кузбассовцы не смогут приобрести в магазинах алкогольные напитки. Их продажа ограничена в этот день.

В один из главных праздников нашей страны - День Победы - кузбассовцы не смогут приобрести в магазинах алкогольную продукцию. К слову, некоторые магазины заранее разместили объявления об ограничении продажи таких напитков.

Ограничение на продажу было введено поправками к закону «О некоторых вопросах продажи алкогольной продукции», которые были приняты 30 ноября 2018 года. Сам же документ вступил в силу 2 февраля 2019 года. Закон устанавливает дни, в которые запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Так, нельзя приобрести ее в магазинах в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи, День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, - последний звонок и выпускной вечер.

ИСТОЧНИК KP.RU