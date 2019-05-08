В Кемерове отремонтируют 80 дворов

СЕГОДНЯ 05:48 2019-05-08T05:48:55+03:00

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В Кемерове приступили к ремонту дворовых территории. Планируется, что за строительный сезон реновация коснется 80 дворов – в настоящее время работы идут на 20 объектах.

Ремонт дворов идет в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Как рассказал мэр Кемерова Илья Середюк, в этом году при проведении торгов удалось сэкономить 13 миллионов рублей, что позволило включить в список ремонтируемых территорий дополнительные объекты. По плану за строительный сезон 2019 новую жизнь получать 80 кемеровских дворов, сейчас в работе 20 территорий.

- Во дворах заменят асфальт, бордюрные камни, обустроят дополнительные парковочные места - все изменения будут сделаны по инициативе и с согласия жителей, которые приняли решение о ремонте, собрали всю необходимую документацию и разработали проект, - уточнил Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU