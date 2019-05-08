В кемеровском кафе нашли тараканов и кишечную палочку

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-08T10:15:45+03:00

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В Кемерове временно закрыли кафе на улице Соборной. В ходе проверки здесь нашли живых тараканов и кишечную палочку.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили предприятие общественного питания «Апельсин» на улице Соборной, 8. Оказалось, общепит работал с множеством нарушений. В частности, в помещениях кухни нашли живых и павших особей рыжих тараканов, заправленные салаты хранились при температуре +11,8 градуса Цельсия. Кроме того, в смывах, отобранных с рук повара, с гастроемкости, с разделочной доски для овощей обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В отношении индивидуальной предпринимательницы был составлен протокол об административном правонарушении. После суд вынес решение о приостановке деятельности кафе на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU