2019-05-08T10:15:45+03:00
Общество

В кемеровском кафе нашли тараканов и кишечную палочку

Общепит закрыли на два месяца
Екатерина БОРМОТОВА
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Кафе "Апельсин" закрыли на два месяца Фото: 2 ГИСКафе "Апельсин" закрыли на два месяца Фото: 2 ГИС
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В Кемерове временно закрыли кафе на улице Соборной. В ходе проверки здесь нашли живых тараканов и кишечную палочку.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили предприятие общественного питания «Апельсин» на улице Соборной, 8. Оказалось, общепит работал с множеством нарушений. В частности, в помещениях кухни нашли живых и павших особей рыжих тараканов, заправленные салаты хранились при температуре +11,8 градуса Цельсия. Кроме того, в смывах, отобранных с рук повара, с гастроемкости, с разделочной доски для овощей обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В отношении индивидуальной предпринимательницы был составлен протокол об административном правонарушении. После суд вынес решение о приостановке деятельности кафе на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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