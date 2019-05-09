Новые автобусы выйдут на городские маршруты Кузбасса 9 мая

СЕГОДНЯ 05:25 2019-05-09T05:25:18+03:00

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9 мая, в день празднования Победы в Великой Отечественной войне, на городские маршруты Кузбасса выйдут новые автобусы VOLGABUS. Они адаптированы для сибирского климата и удобны для пассажиров.

Новые автобусы выйдут на маршруты городов Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск, Юрга, Мыски, Тайга, Гурьевск и Мариинск, а также поселка городского типа Промышленная и Яшкино. Девять из этих автобусов имеют газовое оборудование. При этом все автобусы предназначены для работы именно в сибирском климате. Каждый из автобусов оборудован откидными аппарелями для въезда инвалидных колясок, а также специальными площадками в салоне для размещения маломобильных пассажиров.

251 автобус, закупленный по программе «Оптимизация и развитие транспорта и связи Кузбасса», своим ходом прибыл со склада завода-производителя в Волгограде. Как отметили в департаменте, поставки в территории начались с 29 апреля. К 14 мая вся партия автобусов выйдет на маршруты. Всего же до конца 2019 года будет приобретено еще 118 автобусов различной вместимости и разного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU