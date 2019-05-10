2019-05-10T03:34:50+03:00
Общество

От -6 до +25 градусов: В выходные кузбассовцев ждет переменчивая погода

Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Екатерина РОМАНОВА
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От -6 до +25 градусов: В выходные кузбассовцев ждет переменчивая погода.От -6 до +25 градусов: В выходные кузбассовцев ждет переменчивая погода.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Большие выходные, которые выпали на этой неделе, отличаются переменчивостью погоды. Температура воздуха может колебаться от -6 до +25 градусов, ветер то усиливается, то стихает, а облака то и дело набегают на небо, но не решаются пролиться дождем.

На смену солнечному Дню Победы пришла не менее солнечная пятница, 10 мая. В этот день воздух прогреется до +11…+16 градусов, порывы юго-восточного ветра могут достигать 13 метров в секунду, но в основном его скорость не будет превышать 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до -3…+2 градусов.

В субботу, 11 мая, будет еще жарче. Температура воздуха будет держаться в пределах +15…+20 градусов, а местами – и до +25. При этом скорость ветра останется прежней, без порывов, а местами может пройти небольшой дождь с грозой. Ночью существенных осадков не ожидается, а температура воздуха составит -2…+3 градуса.

В воскресенье воздух прогреется до +12…+17 градусов. Осадков не ожидается, так же как и сильного ветра. Ночью похолодает до 0…-5 градусов.

В понедельник местами пройдет дождь. Умеренный ветер сменит направление на северо-восточное, возможны порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в пределах +7…+12 градусов, а ночью и вовсе опустится до -1…-6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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