2019-05-10T11:55:57+03:00
Общество

На уборку кемеровских улиц вышла новая спецтехника

В городе появились новые дорожные пылесосы
Екатерина БОРМОТОВА
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Три новых многофункциональных дорожных пылесоса уже вышли на кемеровские улицы Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"Три новых многофункциональных дорожных пылесоса уже вышли на кемеровские улицы Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
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В Кемерове на уборку улиц вышла новая спецтехника. в городе появились многофункциональные дорожные пылесосы.

Про обновленный парк рассказал мэр города Илья Середюк. По словам градоначальника, три новых машины уже в строю.

«Продолжаем обновлять спецтехнику, которая ежедневно выходит на уборку города. Когда выбирали нужные комплектации, учитывали, чтобы автомобили были многофункциональными. Уборочный комплекс может убирать и прилотковую, и основную части дороги, установлена система пылеподавления, а при необходимости машину можно использовать для очистки ливневой канализации», - написал Середюк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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