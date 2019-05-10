2019-05-10T13:09:23+03:00
Звезды

Полмиллиона просмотров: кузбассовец перепел известную военную песню

Песня в новой аранжировке была выложена в Сети
Екатерина БОРМОТОВА
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Музыкант признался, что не хотел исполнять, как в оригинале, а лишь выразил свое видение песниМузыкант признался, что не хотел исполнять, как в оригинале, а лишь выразил свое видение песниФото: Евгения ГУСЕВА
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Кемеровский исполнитель перепел песню Марка Бернеса «Сережка с Малой Бронной». Выложенный в Сеть клип набрал больше полумиллиона просмотров.

Музыкант Юрий Ермоленков, больше известный как Ю-GRAND, создал новую версию песни «Сережка с Малой Бронной». За два дня выложенная в Сети запись набрала 514 тысяч просмотров.

- Мысль о создании военной песни родилась давно, и вот в этом году я решил ее воплотить в реальность. Слова взял известного человека, а в аранжировке, в новой современной обработке, хотел донести до всех свои чувства, эмоции и всю боль. Этой композицией хотел еще раз сказать СПАСИБО за наше мирное настоящее. А еще очень хочется, чтобы молодое поколение знало, чтило, помнило и понимало важность этого великого праздника – Дня Победы! – рассказал «Комсомолке» музыкант.

Новая версия песни Марка Бернеса.Видео: Юрий Ермоленков / "ВКонтакте"

Новая версия песни в исполнении кемеровского певца появилась в марте, а 12 апреля была выложена в Сети. До 8 мая клип набрал 300 тысяч просмотров, а за последние два дня – еще больше 200 тысяч.

Исполнитель отметил, что получает много положительных отзывов. Особенно молодежь позитивно восприняла аранжировку.

- Для молодежи это наиболее близкое исполнение. Но есть и те, кто не понял этого, сравнивая с оригиналом! Но они не видят одного: я не старался сделать, как оригинал, это просто мое видение песни, - заключил Ермоленков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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