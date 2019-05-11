Погода в Кузбассе 11 мая: +20, ветер и грозы
Синоптики дали прогноз на субботу
Местами в Кузбассе пройдут дожди и прогремят грозыФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в субботу, 11 мая. По данным метеорологов, кузбассовцев ждет жара с сильным ветром и грозами.
После освежающей ночи в Кузбассе наступит настоящая летняя жара. Днем столбики термометров поднимутся до +15,+20 градусов. При этом в регионе будет переменная облачность, а в отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. Также возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.
В Кемерове в субботу также будет переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 16-18 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU