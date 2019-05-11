Погода в Кузбассе 11 мая: +20, ветер и грозы

СЕГОДНЯ 04:33 2019-05-11T04:33:38+03:00

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Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в субботу, 11 мая. По данным метеорологов, кузбассовцев ждет жара с сильным ветром и грозами.

После освежающей ночи в Кузбассе наступит настоящая летняя жара. Днем столбики термометров поднимутся до +15,+20 градусов. При этом в регионе будет переменная облачность, а в отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. Также возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.

В Кемерове в субботу также будет переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 16-18 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU