Объезжаем по полям: Из-за ДТП на кузбасской трассе движение было заблокировано
Из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось во второй половине дня в пятницу, 10 мая, оказалось парализованным движение на автодороге «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий».
Объезжаем по полям: Из-за ДТП на кузбасской трассе движение было заблокировано.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий", Екатерина Аленькина
Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось около пяти часов вечера в пятницу. На кадрах съемки видно, что из-за ДТП на дороге, ведущей в сторону Ленинска-Кузнецкого, заблокировано движение. Автомобили выстроились в огромную очередь в ожидании, когда можно будет проехать. При этом дорога оказалась перегорожена развернувшимся поперек нее КамАЗом и фурой.
- Объезжаем по полям, - так прокомментировал видео последствий ДТП автор.
И действительно: автомобилисты, чтобы объехать образовавшуюся пробку, были вынуждены место ДТП съезжать с проезжей части и ехать по полям.
В причинах и обстоятельствах, приведших к ДТП, предстоит разбираться сотрудникам Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU