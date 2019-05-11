СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-11T09:04:42+03:00

Из-за ДТП на кузбасской трассе движение было заблокировано. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий", Екатерина Аленькина

На автодороге «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» столкнулись фура и КамАЗ [видео]

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Из-за дорожно-транспортного происшествия, которое случилось во второй половине дня в пятницу, 10 мая, оказалось парализованным движение на автодороге «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708113" frameborder="0"></iframe> Объезжаем по полям: Из-за ДТП на кузбасской трассе движение было заблокировано.Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий", Екатерина Аленькина

Очевидцы сняли на видео последствия дорожно-транспортного происшествия, которое случилось около пяти часов вечера в пятницу. На кадрах съемки видно, что из-за ДТП на дороге, ведущей в сторону Ленинска-Кузнецкого, заблокировано движение. Автомобили выстроились в огромную очередь в ожидании, когда можно будет проехать. При этом дорога оказалась перегорожена развернувшимся поперек нее КамАЗом и фурой.

- Объезжаем по полям, - так прокомментировал видео последствий ДТП автор.

И действительно: автомобилисты, чтобы объехать образовавшуюся пробку, были вынуждены место ДТП съезжать с проезжей части и ехать по полям.

В причинах и обстоятельствах, приведших к ДТП, предстоит разбираться сотрудникам Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU