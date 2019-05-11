Двое кемеровчан подрались на скейт-площадке на бульваре Строителей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-11T10:34:18+03:00

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Кемеровская скейт-площадка на бульваре Строителей накануне превратилась в место драки. Один из участников конфликта сильно пострадал, и теперь сотрудники полиции разыскивают очевидцев драки.

О том, что на скейт-площадке вместо катания молодые люди устроили драку, в социальных сетях сообщила одна из горожанок. Она отметила, что молодой человек получил серьезные травмы, а также попросила откликнуться свидетелей конфликта.

- Сигнал о конфликте на спортивной площадке, находящейся на бульваре Строителей, был зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Кемерово, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится работа с потерпевшим и свидетелями.

Молодому человеку оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Виновник драки может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Граждан, владеющих достоверной информацией, касающейся участников конфликта, располагающих фото или видеозаписями произошедшего, полицейские просят сообщить об этом по телефону 8-(3842)-31-84-00. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU