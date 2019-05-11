2019-05-11T15:13:57+03:00
Общество

Олег Газманов, Денис Майданов и Зара поют в Кемерове песни Победы

Концерт проходит на площади Советов [видео, прямая трансляция]
Екатерина РОМАНОВА
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Олег Газманов, Денис Майданов и Зара поют в Кемерове песни ПобедыОлег Газманов, Денис Майданов и Зара поют в Кемерове песни ПобедыФото: Лариса МАРУЦАК
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Звезды отечественной эстрады – Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, «А-Студио», Зара, Родион Газманов на главной площади города исполняют песни Победы. "Комсомольская правда" проводит прямую трансляцию.

Олег Газманов, Денис Майданов и Зара поют в Кемерове песни Победы.11 мая 2019Лариса МАРУЦАК

В честь празднования Дня Победы в Кемерове выступают звезды отечественной эстрады Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, «А-Студио», Зара, Родион Газманов. Их всех собрал проект «Песни военных лет», который посвящен Дню Победы.

Чтобы попасть на площадь, нужно пройти рамки металлоискателя. Фото: Лариса МАРУЦАК

Чтобы попасть на площадь, нужно пройти рамки металлоискателя.Фото: Лариса МАРУЦАК

Фото: Лариса МАРУЦАК

Артисты в дни празднования самого величественного праздника выступают с большим концертом в нескольких городах. Примечательно, что эти концерты проходят на городских площадях. В Кемерове, например, это площадь Советов, а в Новокузнецке увидеть трансляцию концерта на большом экране можно в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».

Горожане подпевают любимым артистам. Фото: Лариса МАРУЦАК

Горожане подпевают любимым артистам.Фото: Лариса МАРУЦАК

Фото: Лариса МАРУЦАК

К слову, несмотря на хмурое небо, кемеровчане очень тепло встречают артистов. Ведет же концерт Родион Газманов.

Несмотря на пасмурный день, на площади собрались тысячи кемеровчан. Фото: Лариса МАРУЦАК

Несмотря на пасмурный день, на площади собрались тысячи кемеровчан.Фото: Лариса МАРУЦАК

Фото: Лариса МАРУЦАК

ИСТОЧНИК KP.RU

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