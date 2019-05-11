Олег Газманов, Денис Майданов и Зара поют в Кемерове песни Победы
Звезды отечественной эстрады – Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, «А-Студио», Зара, Родион Газманов на главной площади города исполняют песни Победы. "Комсомольская правда" проводит прямую трансляцию.
Олег Газманов, Денис Майданов и Зара поют в Кемерове песни Победы.11 мая 2019Лариса МАРУЦАК
В честь празднования Дня Победы в Кемерове выступают звезды отечественной эстрады Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, «А-Студио», Зара, Родион Газманов. Их всех собрал проект «Песни военных лет», который посвящен Дню Победы.
Чтобы попасть на площадь, нужно пройти рамки металлоискателя.Фото: Лариса МАРУЦАК
Фото: Лариса МАРУЦАК
Артисты в дни празднования самого величественного праздника выступают с большим концертом в нескольких городах. Примечательно, что эти концерты проходят на городских площадях. В Кемерове, например, это площадь Советов, а в Новокузнецке увидеть трансляцию концерта на большом экране можно в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».
Горожане подпевают любимым артистам.Фото: Лариса МАРУЦАК
Фото: Лариса МАРУЦАК
К слову, несмотря на хмурое небо, кемеровчане очень тепло встречают артистов. Ведет же концерт Родион Газманов.
Несмотря на пасмурный день, на площади собрались тысячи кемеровчан.Фото: Лариса МАРУЦАК
Фото: Лариса МАРУЦАК
ИСТОЧНИК KP.RU