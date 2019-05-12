Поисковиков Кузбасса с 10-летием отряда поздравил Сергей Цивилев

СЕГОДНЯ 05:03 2019-05-12T05:03:05+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил Сводный поисковый отряд «Земляк» с 10-летием деятельности.

Сводные поисковый отряд «Земляк» получает поздравления с 10-летием своей деятельности. Так, в областной администрации прошел губернаторский прием, на котором звучали теплые слова, а наиболее активные члены отряда были награждены медалями. Заместителя командира поискового отряда «Подвиг» Константин Устинов награжден медалью «За честь и мужество» за большой личный вклад в сохранение исторической памяти Российского народа и развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в Кузбассе. Медали «За веру и добро» удостоены командир поискового отряда «Россия» Михаил Костенко, заместитель командира поискового отряда «АКМ» Роман Пономарев и командир поискового отряда «АКМ» Алексея Тутыкина. В свою очередь, от лица всех поисковиков Алексей Тутыкин вручил Сергею Цивилеву памятный знак Сводного поискового отряда «Земляк»

- Ваша работа неоценима. Вы уже сделали много для того, чтобы увековечить память кузбассовцев, павших на фронтах. Но впереди огромный труд, и это наша совместная задача – найти каждого воина, - отметил Сергей Цивилев.

К слову, за время работы отряда поисковики провели 36 экспедиций по местам боевых действий сибирских дивизий, участвуют в Международных военно-патриотических лагерях.

Справка КП:

На сегодняшний день в составе «Земляка» насчитывается 17 отрядов из 13 территорий региона. В их работе задействованы свыше тысячи человек, среди них – обучающиеся и педагоги образовательных учреждений

ИСТОЧНИК KP.RU