Видео: легковушка снесла остановку в кузбасском городе

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-12T11:11:42+03:00

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В Ленинске-Кузнецком ночью произошла очередная авария. Водитель автомобиля LADA Priora въехал в остановку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708248" frameborder="0"></iframe> Priora снесла остановку.Видео: Дима Киселев, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Ленина у магазина «Губернский». На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях, видно, что в результате аварии серьезно пострадала остановка общественного транспорта.

«Приора» влетела. С работы ехал в 4.00, ее на эвакуатор грузили», - рассказал пользователь Игорь. Мужчина добавил, что рядом стояла девушка, но являлась она водителем или пассажиром, на данный момент неясно. Также неизвестно, получил ли кто-то из участников аварии травмы. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU