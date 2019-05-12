2019-05-12T11:11:42+03:00
Происшествия

Видео: легковушка снесла остановку в кузбасском городе

Очевидцы сняли последствия аварии
Екатерина БОРМОТОВА
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Ночью в остановку "Спортманеж" влетела легковушка Фото: FBI Ленинск-КузнецкийНочью в остановку "Спортманеж" влетела легковушка Фото: FBI Ленинск-Кузнецкий
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В Ленинске-Кузнецком ночью произошла очередная авария. Водитель автомобиля LADA Priora въехал в остановку.

Priora снесла остановку.Видео: Дима Киселев, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Ленина у магазина «Губернский». На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях, видно, что в результате аварии серьезно пострадала остановка общественного транспорта.

«Приора» влетела. С работы ехал в 4.00, ее на эвакуатор грузили», - рассказал пользователь Игорь. Мужчина добавил, что рядом стояла девушка, но являлась она водителем или пассажиром, на данный момент неясно. Также неизвестно, получил ли кто-то из участников аварии травмы. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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