Видео: легковушка снесла остановку в кузбасском городе
В Ленинске-Кузнецком ночью произошла очередная авария. Водитель автомобиля LADA Priora въехал в остановку.
Priora снесла остановку.Видео: Дима Киселев, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Ленина у магазина «Губернский». На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях, видно, что в результате аварии серьезно пострадала остановка общественного транспорта.
«Приора» влетела. С работы ехал в 4.00, ее на эвакуатор грузили», - рассказал пользователь Игорь. Мужчина добавил, что рядом стояла девушка, но являлась она водителем или пассажиром, на данный момент неясно. Также неизвестно, получил ли кто-то из участников аварии травмы. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU