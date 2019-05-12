Вооруженный мужчина ограбил пивнушку в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-12T14:24:15+03:00

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В Кузбассе вооруженный мужчина ограбил пивной магазин. Момент нападения запечатлели камеры видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="644" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708270" frameborder="0"></iframe> Нападение на магазин в Кузбассе.Видео: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Мужчина в очках и черной кепке зашел в магазин «Крюгер» на улице Чекмарева. В помещении он достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая расправой, потребовал наличные.

Продавец от испуга сначала спряталась под прилавок, а потом выполнила просьбу грабителя. Девушка открыла кассу и отдала купюры налетчику. Мужчина остался недоволен суммой, но продавец заверила, что отдала всю выручку. После этого грабитель удалился.

ИСТОЧНИК KP.RU