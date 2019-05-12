Вооруженный мужчина ограбил пивнушку в Кузбассе
В Кузбассе вооруженный мужчина ограбил пивной магазин. Момент нападения запечатлели камеры видеонаблюдения.
Нападение на магазин в Кузбассе.Видео: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Мужчина в очках и черной кепке зашел в магазин «Крюгер» на улице Чекмарева. В помещении он достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая расправой, потребовал наличные.
Продавец от испуга сначала спряталась под прилавок, а потом выполнила просьбу грабителя. Девушка открыла кассу и отдала купюры налетчику. Мужчина остался недоволен суммой, но продавец заверила, что отдала всю выручку. После этого грабитель удалился.
ИСТОЧНИК KP.RU