2019-05-12T14:24:15+03:00
Происшествия

Вооруженный мужчина ограбил пивнушку в Кузбассе

Момент ограбления попал на камеры видеонаблюдения
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина угрожал продавщице убийством Кадр: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"Мужчина угрожал продавщице убийством Кадр: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
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В Кузбассе вооруженный мужчина ограбил пивной магазин. Момент нападения запечатлели камеры видеонаблюдения.

Нападение на магазин в Кузбассе.Видео: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Мужчина в очках и черной кепке зашел в магазин «Крюгер» на улице Чекмарева. В помещении он достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая расправой, потребовал наличные.

Продавец от испуга сначала спряталась под прилавок, а потом выполнила просьбу грабителя. Девушка открыла кассу и отдала купюры налетчику. Мужчина остался недоволен суммой, но продавец заверила, что отдала всю выручку. После этого грабитель удалился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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