Временно не работает: в Кемерове на Октябрьском проспекте отключили светофор

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-13T07:44:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 13 мая, в Кемерове до полудня не будет работать светофорный объект на проспекте Октябрьском неподалеку от дома № 16. Светофор отключат для того, чтобы провести ремонтные работы.

В первой половине дня кемеровским автомобилистам следует быть особенно внимательными. Из-за ремонтных работ на проспекте Октябрьском будет отключен один из светофоров. До 12 часов дня специалисты будут менять светофорную стойку. Как только ремонт будет завершен, объект начнет работать в обычном режиме. До этого времени автомобилистам следует быть внимательными и действовать согласно правилам дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.

- О всех неисправностях объектов организации дорожного движения можно сообщить по телефону горячей линии МБУ «Кемеровские автодороги»: 67-00-00, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU