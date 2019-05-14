На перегоне в Кузбассе электричка сбила девушку

СЕГОДНЯ 06:03 2019-05-14T06:32:11+03:00

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В Кузбассе на одном из железнодорожных переездов случилось чрезвычайное происшествие: здесь электропоезд сбил девушку.

Трагедия случилась на перегоне Мыски - Кийзак. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», по не выясненным пока причинам 20-летняя женщина оказалась на железнодорожных путях в опасной близости от движущегося электропоезда. Несмотря на все меры, предпринятые машинистом, избежать столкновения не удалось. 20-летняя жительница Мысков получила травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место чрезвычайного происшествия врачи оказали ей необходимую помощь, а потом доставили в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU