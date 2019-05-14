2019-05-14T10:24:08+03:00
Общество

Кемеровчанин нашел на Мадагаскаре бутылку со 100 долларами

Находка лежала в огромном баобабе [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Путешественники не верили, что бутылку еще никто не нашел Фото: Сергей ЛукьяновПутешественники не верили, что бутылку еще никто не нашел Фото: Сергей Лукьянов
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Кемеровчанин Сергей Лукьянов нашел на Мадагаскаре бутылку со 100 долларами, которую оставили ведущие программы «Орел и решка». Находка лежала в огромном баобабе.

Сергей Лукьянов семь лет назад перебрался из Кемерова в Питер, где стал заниматься организацией поездок по необычным маршрутам. За это время туристы побывали в самых разных уголках планеты – от чилийской Патагонии до диких племен Африки. В этот раз собралась группа из 14 человек для поездки на Мадагаскар.

Туристы нашли бутылку "Орла и решки" на Мадагаскаре.Видео: Сергей Лукьянов

- С нами поехала женщина с внучкой из Греции. Она посмотрела передачу «Орел и решка» и рассказала про бутылку, спрятанную в баобабе. Оказалось, что наш маршрут пролегал как раз по тем местам, и мы решили попробовать ее найти, - рассказал «Комсомолке» Сергей Лукьянов.

До заветного баобаба путешественники проделали долгий путь по бездорожью Фото: Сергей Лукьянов

До заветного баобаба путешественники проделали долгий путь по бездорожью Фото: Сергей Лукьянов

Путешественник отметил, что место, где ведущие известной передачи спрятали бутылку, весьма труднодоступное. Из столицы острова нужно было проехать до побережья порядка 500 километров, потом пересесть на джипы и ехать по бездорожью.

Собеседник издания признался, что многие не верили, что бутылка еще в баобабе, так как ее могли найти местные жители или другие туристы, но его команде повезло.

Записка от ведущих "Орла и решки" Фото: Сергей Лукьянов

Записка от ведущих "Орла и решки" Фото: Сергей Лукьянов

ИСТОЧНИК KP.RU

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