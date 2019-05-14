Арбитражный суд арестовал имущество кемеровского «Кокса»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-14T12:50:52+03:00

Суд наложил арест на имущество компаний в пределах 303 миллионов рублей Кадр: Google.Maps

Также арест распространяется на имущество связанных с ним компаний

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Арбитражный суд Кемеровской области наложил арест на имущество кемеровского «Кокса» и ряда связанных с ним компаний. Сумма ареста составила 303,3 миллиона рублей.

Как сообщает «Коммерсант», суд наложил арест на имущество компаний «Кокс», «Кокс -Майнинг» и «Промышленно-Металлургический Холдинг», а также совладельца «Кокса» Евгения Зубицкого, бывшего акционера «Кокса» Андрея Зубицкого и еще 22 соответчиков. Арест был наложен в рамках дела о банкротстве компании «Сибирские ресурсы» по иску одного из кредиторов - «Кузбасспромугля».

В суде истец попросил суд принять обеспечительные меры, чтобы сохранить имущество предприятия, поскольку ранее ряд активов «Кокса» оказался в отчуждении и обременении. Представители «Кокса», в свою очередь, заявили, что оснований для принятия обеспечительных мер нет. Но суд решил иначе.

ИСТОЧНИК KP.RU