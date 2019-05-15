Жительница Кузбасса разослала друзьям домашнее порно своего любовника и его жены

15 Май 03:30 2019-05-15T05:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из жительниц Кузбасса была разочарована тем, что ее возлюбленный женат. Обидевшись, она разослала найденное в его телефоне домашнее порно его друзьям. Теперь женщина предстанет перед судом.

36-летняя жительница Мысков встречалась с мужчиной и не могла нарадоваться своему женскому счастью. Но в один из дней она узнала, что возлюбленный женат. Поэтому когда тот, будучи нетрезвым, заговорил о совместном проживании, женщина попросила его уйти. Мужчина решительно отказался сделать это. А спустя некоторое время заснул в гостях у подруги. Тогда она взяла его телефон и разыскала контакты жены.

Разговор законной супруги и любовницы был недолгим: жена, узнав, где находится ее благоверный, отказалась забирать его домой. Тогда обиженная любовница решила отомстить им обоим. Она нашла в мобильном телефоне интимное видео супругов и отправила его нескольким абонентам. А потом попросту удалила переписку.

Утром любовница рассказала протрезвевшему другу, что его ждут проблемы в семье. А вскоре знакомые, получившие интимное видео, принялись звонить мужчине и его жене. Супруги обратились за помощью в полицию, и стражам порядка удалось в течение нескольких часов установить, кто же был отправителем.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, мысковчанка сотрудничала со следствием, вину признала. Тем не менее за распространение сведений о частой жизни своего любовника она предстанет перед судом. Ей грозит внушительный штраф - до 200 тысяч рублей - или лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU