«Заставим переделать»: Сергей Цивилев прокомментировал некачественный ремонт кузбасских дорог

15 Май 04:53 2019-05-15T05:54:54+03:00

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Жители региона, недовольные не всегда качественной работой дорожников, обратили внимание губернатора на эту проблему. Сергей Цивилев, в свою очередь, рассказал, как будет проводиться ремонт на таких участках.

С приходом в Кузбасс тепла наступила и пора дорожных работ. На 2019 год запланировано отремонтировать и построить 170 километров дорог. При этом 100 километров делаются на областные деньги. Дорожники уже начали ремонт на региональных трассах: Белово - Гурьевск - Салаир, Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск. Ведется капитальный ремонт на участках дорог Яшкино - Поломошное, а также Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк и трассе Новосибирск - Иркутск - Усть-Чебула - Дмитриевка.

Одновременно с этим кузбассовцы отмечают, что ремонт, выполненный год назад, оказался некачественным: на дорогах появились ямы.

«Везде, где подрядчик сделал некачественно, мы заставим переделать за свои деньги, соблюсти гарантийные обязательства! - сообщил Сергей Цивилев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - Подробная информация обо всех участках, где будет произведен ремонт, размещена в группе «Дороги Кузбасса». Там же вы можете следить за ходом ремонтных работ и писать свои предложения по участкам, которые нуждаются в ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU