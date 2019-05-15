2019-05-15T05:59:32+03:00
Общество

Кузбассовец ушел в запой и потерял дочь

Мать девочки в это время гостила у родственников
Екатерина РОМАНОВА
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Заботливый отец из Белова, будучи в запое, отправил дочку в безопасное место и напрочь забыл об этом. Забывчивость отца и беспечность матери могут стоить им штрафа.

Настоящая трагедия разыгралась в городе Белово. Здесь 49-летняя женщина серьезно поругалась с супругом. Семейный скандал закончился тем, что женщина вместе с младшим сыном уехала к родственникам. А 8-летнюю дочь оставила на попечение мужа. При этом она точно знала, что отец девочки уже несколько дней употребляет спиртное.

На следующий день женщина вернулась, но девочки дома не было. Отец же ребенка уверял, что мать забрала дочку с собой, когда уезжала. Испуганная женщина тут же обратилась в полицию. Вскоре ребенка нашли. Как оказалось, накануне мужчина позвонил своей матери и попросил ее забрать внучку погостить. Та отправила за ребенком такси, девочка успешно добралась до бабушки, а отец напрочь забыл об этом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении родителей составлен протокол о неисполнении обязанностей. В качестве наказания может быть наложен штраф в размере 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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