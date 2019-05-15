Сайт кузбасского аэропорта заподозрили в распространении вирусов

15 Май 07:21 2019-05-15T07:50:00+03:00

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Сайт новокузнецкого аэропорта заподозрили в распространении вирусного контента. Горожанин не смог посмотреть расписание внутренних рейсов, так как антивирусник заблокировал ссылку.

Житель Новокузнецка пожаловался на то, что не смог посмотреть расписание внутренних рейсов на сайте местного аэропорта. Ссылку, ведущую на расписание, заблокировал антивирусник Касперского.

«Браузер по команде антивирусника Касперского отказывается открывать ссылку, сообщает о программе, которая может быть использована злоумышленниками для нанесения вреда компьютеру или данным пользователя. Попробовал другими браузерами - то же самое. Удалось открыть и посмотреть только смартфоном, на котором нет Касперского», - цитирует горожанина портал «КузПресс».

Новокузнечанин обратился к авиаторам, чтобы те проверили свой сайт, и предостерег горожан о возможной опасности.

«Завирусовать комп несложно, а потом попробуй очистись!» - заключил новокузнечанин.

ИСТОЧНИК KP.RU