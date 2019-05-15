2019-05-15T12:26:15+03:00
Общество

В Юрге закрыли опасную чебуречную

Здесь нашли многочисленные нарушения
Екатерина БОРМОТОВА
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Чебуречная не будет работать три месяцаЧебуречная не будет работать три месяцаФото: Юрий ЮРКО
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В Юрге временно закрыли чебуречную, где нашли множество нарушений санитарного законодательства. Беляши и чебуреки здесь не смогут готовить ближайшие три месяца.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили пункт общественного питания на улице Волгоградской. В результате проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. В частности, помещение не было оборудовано централизованными системами водопровода и канализации, здесь отсутствовал умывальник для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды и не проводились дезинфицирующие мероприятия.

Суд, куда были переданы результаты проверки, счел, что данные нарушения создают угрозу здоровью людей, а также влекут угрозу инфекционных и пищевых отравлений. В результате деятельность чебуречной была приостановлена на 90 суток - до устранения нарушений, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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