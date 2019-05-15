В Юрге закрыли опасную чебуречную
В Юрге временно закрыли чебуречную, где нашли множество нарушений санитарного законодательства. Беляши и чебуреки здесь не смогут готовить ближайшие три месяца.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили пункт общественного питания на улице Волгоградской. В результате проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. В частности, помещение не было оборудовано централизованными системами водопровода и канализации, здесь отсутствовал умывальник для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды и не проводились дезинфицирующие мероприятия.
Суд, куда были переданы результаты проверки, счел, что данные нарушения создают угрозу здоровью людей, а также влекут угрозу инфекционных и пищевых отравлений. В результате деятельность чебуречной была приостановлена на 90 суток - до устранения нарушений, сообщили в УФССП по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU