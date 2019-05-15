2019-05-15T14:04:09+03:00
Общество

Мыло из колонии: кузбасские осужденные освоили новое производство

Цех по производству мыла открыт в Белове
Ирина АВТУШКО
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Мыло из колонии: кузбасские осужденные освоили новое производство. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.Мыло из колонии: кузбасские осужденные освоили новое производство. ФОТО: ГУФСИН России по Кемеровской области.
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В Кузбассе осужденные будут изготавливать мыло. Цех по производству открылся в Белове в ИК-44.

Как рассказали в пресс-службе кузбасского ГУФСИНа, туда трудоустроено 14 человек, которые прошли обучение. Они будут выпускать до 20 тонн мыла в месяц. Сейчас в колонии уже освоено производство мыла хозяйственного и туалетного с различными отдушками в кусках по 150 и 200 граммов. Изготавливают продукцию в соответствии с ГОСТом. Это позволяет добиться высоких моющих качеств и низкого количества жирности. Отмечается, что мыло не размокает, не крошится и держит форму, а сфера его применения достаточно широка.

- Осужденные получают сдельную заработную плату, из которой в первую очередь выплачивают иски потерпевшим, приобретают различные товары в магазине при колонии и помогают семьям, - добавили в ведомстве.

В ближайшее время образцы мыла появятся в Белове на ярмарке товаров ГУФСИН России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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