2019-05-16T06:11:57+03:00
Общество

В кемеровском аэропорту построят новый международный терминал

Для этого нужно будет снести старое здание
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Кемерове снесут международный терминал аэропортаВ Кемерове снесут международный терминал аэропортаФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Кемерове, в аэропорту имени Алексея Леонова построят новый международный терминал. Инвестиции в проект составят 2,5 миллиарда рублей.

Как рассказал совладелец компании-собственника аэропорта «Новопорт» Роман Троценко, строительство нового терминала начнется после того, как будет снесено старое здание - этот вопрос должен разрешиться к сентябрю 2019 года.

«Сложностью являлось то, что новый терминал строится на месте старого здания, которое является федеральной собственностью. Областная администрация провела огромную работу с Росимуществом, чтобы это здание можно было снести, - цитирует Троценко ТАСС.

Отмечается, что проектные работы по строительству нового терминала уже завершены. А ввод объекта запланирован на март 2021 года. При этом инвестиции собственника в строительство составят 2,5 миллиарда рублей.

Компания «Новопорт» приобрела кемеровский аэропорт в 2016 году - тогда же было принято решение о масштабной реконструкции объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе почти вскрыли банкоматы на сумму более четырех миллионов рублей
РСХБ нарастил объем кредитования посевной кампании на 10%
В Прокопьевске местная жительница организовала наркопритон
Кузбассовцы доверили Россельхозбанку более 9,9 млрд рублей
Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей
Шестеро из семи не признали вину: в Кемерове завершилось первое заседание суда по делу «Зимней вишни»
В Новокузнецке мужчина шел из ночного клуба и обворовал грузовик
Экс-главу компании-владельца «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Повезло: в Кемерове мужчина остался жив после удара ножом
В Кузбассе разыскивают 31-летнюю женщину в черной куртке
В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом
При поддержке Россельхозбанка в Воронежской области создается вертикально-интегрированный агрохолдинг по переработке свинины
Глава кузбасского МЧС раскрыл свои доходы
В Белове пассажир автобуса угрожал расправой контролеру
Россельхозбанк в Кузбассе проводит ипотечную акцию
Полицейский автомобиль протаранил иномарку в Кузбассе
В Кемерове рядом с «Лапландией» разобрали фонтан
Центр Кемерова перекроют из-за велосипедных гонок
В Кемерове из-за заторов изменят работу светофора
Мыло из колонии: кузбасские осужденные освоили новое производство
В Топках врачу дадут жилье за работу в роддоме
В Юрге закрыли опасную чебуречную
Четырехлетний мальчик выпал из окна в Междуреченске
Кузбасским шахтерам увеличили прибавку к пенсии
За пять лет в Кузбассе отремонтируют 73 школы
19-летнюю прокопчанку с рыжими волосами нашли живой
Водитель новокузнецкой маршрутки выехал на встречку и столкнулся с ДПС
Сайт кузбасского аэропорта заподозрили в распространении вирусов