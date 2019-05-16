В кемеровском аэропорту построят новый международный терминал

СЕГОДНЯ 03:07 2019-05-16T06:11:57+03:00

Для этого нужно будет снести старое здание

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В Кемерове, в аэропорту имени Алексея Леонова построят новый международный терминал. Инвестиции в проект составят 2,5 миллиарда рублей.

Как рассказал совладелец компании-собственника аэропорта «Новопорт» Роман Троценко, строительство нового терминала начнется после того, как будет снесено старое здание - этот вопрос должен разрешиться к сентябрю 2019 года.

«Сложностью являлось то, что новый терминал строится на месте старого здания, которое является федеральной собственностью. Областная администрация провела огромную работу с Росимуществом, чтобы это здание можно было снести, - цитирует Троценко ТАСС.

Отмечается, что проектные работы по строительству нового терминала уже завершены. А ввод объекта запланирован на март 2021 года. При этом инвестиции собственника в строительство составят 2,5 миллиарда рублей.

Компания «Новопорт» приобрела кемеровский аэропорт в 2016 году - тогда же было принято решение о масштабной реконструкции объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU