СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-16T08:46:21+03:00

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В Белове пассажир автобуса угрожал расправой контролеру. Мужчину задержал экипаж Росгвардии.

Инцидент произошел днем на беловском автовокзале. Контролер автобуса попыталась снять с рейса нетрезвого мужчину, однако тот отказался покидать автобус. После повторной попытки вывести дебошира из транспорта, он пригрозил вернуться на следующий день, чтобы расправиться с женщиной. По сигналу тревоги на место выехал экипаж Росгвардии, который задержал дебошира. Злоумышленником оказался 33-летний местный житель.

- Предварительно установлено, что подозреваемый вместе с сожительницей планировал уехать в областную столицу. Перед поездкой глава семейства устроил застолье и перебрал со спиртным, - рассказали подробности в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU