2019-05-16T10:38:40+03:00
Бизнес-новости Кемерова

При поддержке Россельхозбанка в Воронежской области создается вертикально-интегрированный агрохолдинг по переработке свинины

Предприятие начнет работать в 2024 году
Яков КРЫМСКИЙ
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15 мая Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев приняли участие в церемонии открытия комбикормового завода в Павловском районе Воронежской области. Ввод предприятия в эксплуатацию даст группе компаний «АГРОЭКО» возможность почти на 50 процентов увеличить производство кормов для свиней и практически полностью выйти на самообеспечение по данному направлению.

Борис Листов также присутствовал при закладке нового мясоперерабатывающего завода. Предприятие глубокой переработки с годовой мощностью 3,8 миллиона голов замкнет в холдинге цикл производства свинины. Ввод в эксплуатацию запланирован поэтапный, до II квартала 2024 года.

Выступая на торжественной церемонии, Алексей Гордеев отметил, что объект уникальный, как для Воронежской области, так и для страны в целом. «Предприятие будет иметь тысячу рабочих мест. И сама инвестиция – почти 13 миллиардов рублей – говорит за себя, насколько это будет мощный экономический стимул для развития района и области, – подчеркнул вице-премьер, – Я хочу поблагодарить всех, кто в этом участвует, – и «Россельхозбанк», и Фонд при Внешэкономбанке, который сегодня занимается развитием моногородов, выделяя государственную поддержку, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, губернатора Александра Викторовича Гусева – за то, что есть такое внимание к этому объекту. И тут прозвучали сроки, чтобы через два года мы тем же составом приехали и перерезали ленточку. Я уверен, что так и будет», - отметил «Объем финансирования Россельхозбанка в оба проекта составляет 12,7 миллиарда рублей. Группа компаний «АГРОЭКО» эффективно использует заемные средства. Отказ от закупки кормов снижает издержки, а запуск перерабатывающего завода повышает добавочную стоимость продукции. Стратегически верно, что «АГРОЭКО» расширяет линейку выпускаемых продуктов за счет «товаров в упаковке». Такой подход, с фокусом на рентабельности бизнеса, – обязательное условие для развития качественного несырьевого экспорта», – заключил Борис Листов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что мясоперерабатывающий комплекс является примером того, что на территории области можно реализовывать проекты любой сложности, любого масштаба.

- Компания «Агроэко» – очень перспективный и надежный партнер в этой части. Конечно, для Павловского района это имеет особое значение, потому что показать все возможности территории опережающего социально-экономического развития на примере этого предприятия будет очень важно с точки зрения привлечения других инвестиций.

Уже сейчас есть компании, которые заявились. И мы прорабатываем эти вопросы. Очень важно, что мы не теряем темпов привлечении коммерческих инвестиций в экономику области. И наша задача не только их сохранить, но и нарастить», — заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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