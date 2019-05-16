В Кузбассе разыскивают 31-летнюю женщину в черной куртке
Жительница Белова Тамара Сушенцова ушла из дома 1 апреля. С тех пор сотрудники полиции разыскивают пропавшую.
Сотрудники кузбасской полиции разыскивают пропавшую 1 апреля жительницу Белова Тамару Сушенцову 1987 года рождения. В тот день женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Женщина не выходила на связь с родными и близкими, а ее местонахождение неизвестно уже полтора месяца.
В день исчезновения Тамара Сушенцова была одета в черную куртку, черные кроссовки и синие джинсы.
Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефону в Белове: 8 (384-52) 2-34-41, 8 (384-52) 2-83-67 или 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU