2019-05-16T11:41:19+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают 31-летнюю женщину в черной куртке

Тамара Сушенцова пропала 1 апреля
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают 31-летнюю женщину в черной куртке. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.В Кузбассе разыскивают 31-летнюю женщину в черной куртке. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Жительница Белова Тамара Сушенцова ушла из дома 1 апреля. С тех пор сотрудники полиции разыскивают пропавшую.

Сотрудники кузбасской полиции разыскивают пропавшую 1 апреля жительницу Белова Тамару Сушенцову 1987 года рождения. В тот день женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Женщина не выходила на связь с родными и близкими, а ее местонахождение неизвестно уже полтора месяца.

В день исчезновения Тамара Сушенцова была одета в черную куртку, черные кроссовки и синие джинсы.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефону в Белове: 8 (384-52) 2-34-41, 8 (384-52) 2-83-67 или 02 (102 - с мобильного). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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