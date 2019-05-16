Повезло: в Кемерове мужчина остался жив после удара ножом

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-16T11:14:53+03:00

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В Кемерове мужчина остался жив после удара ножом. Фотографии инцидента появились в соцсети.

В социальной сети появились фотографии, на которых видно, как горожанин лежит на асфальте во дворе многоэтажки, держась за правый бок. В комментариях очевидцы указывают, что конфликт случился в Рудничном районе, на проспекте Шахтеров, 43. Двое мужчин поссорились, после чего один из них применил холодное оружие.

По адресу прибыли сотрудники полиции и экипаж скорой помощи, пострадавший госпитализирован. На данный момент мужчину прооперировали, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU