Повезло: в Кемерове мужчина остался жив после удара ножом
Фото инцидента появилось в Сети
Повезло: в Кемерове мужчина остался жив после удара ножом . ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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В Кемерове мужчина остался жив после удара ножом. Фотографии инцидента появились в соцсети.
В социальной сети появились фотографии, на которых видно, как горожанин лежит на асфальте во дворе многоэтажки, держась за правый бок. В комментариях очевидцы указывают, что конфликт случился в Рудничном районе, на проспекте Шахтеров, 43. Двое мужчин поссорились, после чего один из них применил холодное оружие.
По адресу прибыли сотрудники полиции и экипаж скорой помощи, пострадавший госпитализирован. На данный момент мужчину прооперировали, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU