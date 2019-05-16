Шестеро из семи не признали вину: в Кемерове завершилось первое заседание суда по делу «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-16T13:54:21+03:00

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Первое заседание по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» рассмотрел сегодня Заводской районный суд города Кемерово. Семерым фигурантам уголовного дела зачитали обвинения, но лишь один частично согласился с ними.

Заседание Заводского районного суда проходило в здании Ленинского суда, так как желающих присутствовать на нем оказалось очень много. Из семи фигурантов уголовного дела только бывший гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок частично признала свою вину. Техдиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев заявил, что не ознакомился со всеми томами дела. Кроме того, его обвиняют в участии в организованной группировке, однако Соболев отрицал даже наличие такой группы. Остальные фигуранты дела тоже не признали своей вины, однако подтвердили, что намерены давать показания.

Следующие заседания суда состоятся 22 и 23 мая. На них показания будут давать родственники погибших и потерпевшие.

ИСТОЧНИК KP.RU