2019-05-16T13:59:23+03:00
Происшествия

Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей

Женщина стала жертвой мошенника
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей .Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей .Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей. Женщина стала жертвой мошенника.

В новокузнецкий отдел полиции обратилась 42-летняя женщина и сообщила, что ее обманули. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником брокерской компании. Он предложил собеседнице заработать игрой на биржевых аукционах. Горожанка согласилась, после чего злоумышленник сообщил, что необходимо зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе. Для подачи электронной заявки следовало ввести личные данные. Через две недели женщине позвонили и сообщили о крупном выигрыше. Для его получения якобы стоило только назвать реквизиты своей банковской карты и СМС-пароли. Когда женщина выполнила все инструкции, с ее счета было похищено более 100 000 рублей.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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