Кузбассовцы доверили Россельхозбанку более 9,9 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-16T13:49:40+03:00

Прирост объема депозитов с начала года составил 258 миллионов рублей

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На 15 мая 2019 года объем депозитов Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» превысил 9,9 миллиарда рублей. Прирост с начала года – 258 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,9 процента.

Значительную долю в объеме привлеченных средств занимают вклад «Пенсионный плюс», отличающийся высокой процентной ставкой и депозит «Комфортный», предусматривающий опции капитализации процентов, пополнения счета и расходные операции.

«Значительному приросту депозитного портфеля филиала способствуют привлекательные процентные ставки и удобные условия, которые учитывают потребности населения», - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации. Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU