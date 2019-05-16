2019-05-16T13:49:40+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Кузбассовцы доверили Россельхозбанку более 9,9 млрд рублей

Прирост объема депозитов с начала года составил 258 миллионов рублей
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 15 мая 2019 года объем депозитов Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» превысил 9,9 миллиарда рублей. Прирост с начала года – 258 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10,9 процента.

Значительную долю в объеме привлеченных средств занимают вклад «Пенсионный плюс», отличающийся высокой процентной ставкой и депозит «Комфортный», предусматривающий опции капитализации процентов, пополнения счета и расходные операции.

«Значительному приросту депозитного портфеля филиала способствуют привлекательные процентные ставки и удобные условия, которые учитывают потребности населения», - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации. Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе почти вскрыли банкоматы на сумму более четырех миллионов рублей
РСХБ нарастил объем кредитования посевной кампании на 10%
В Прокопьевске местная жительница организовала наркопритон
Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей
Шестеро из семи не признали вину: в Кемерове завершилось первое заседание суда по делу «Зимней вишни»
В Новокузнецке мужчина шел из ночного клуба и обворовал грузовик
Экс-главу компании-владельца «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Повезло: в Кемерове мужчина остался жив после удара ножом
В Кузбассе разыскивают 31-летнюю женщину в черной куртке
В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом
При поддержке Россельхозбанка в Воронежской области создается вертикально-интегрированный агрохолдинг по переработке свинины
Глава кузбасского МЧС раскрыл свои доходы
В Белове пассажир автобуса угрожал расправой контролеру
Россельхозбанк в Кузбассе проводит ипотечную акцию
Полицейский автомобиль протаранил иномарку в Кузбассе
В Кемерове рядом с «Лапландией» разобрали фонтан
Центр Кемерова перекроют из-за велосипедных гонок
В Кемерове из-за заторов изменят работу светофора
В кемеровском аэропорту построят новый международный терминал
Мыло из колонии: кузбасские осужденные освоили новое производство
В Топках врачу дадут жилье за работу в роддоме
В Юрге закрыли опасную чебуречную
Четырехлетний мальчик выпал из окна в Междуреченске
Кузбасским шахтерам увеличили прибавку к пенсии
За пять лет в Кузбассе отремонтируют 73 школы
19-летнюю прокопчанку с рыжими волосами нашли живой
Водитель новокузнецкой маршрутки выехал на встречку и столкнулся с ДПС
Сайт кузбасского аэропорта заподозрили в распространении вирусов