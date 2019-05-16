В Прокопьевске местная жительница организовала наркопритон

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-16T15:30:06+03:00

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В Прокопьевске местная жительница организовала дома наркопритон. Теперь женщину будут судить.

То, что у хозяйки одного из частных домов на улице Крайней собираются наркоманы, полицейские узнали из оперативной информации. В ходе оперативно-разыскных мероприятий эти факты подтвердились. Во время дознания было установлено, что неработающая 48-летняя прокопчанка, ранее судимая за хранение наркотических средств, систематически предоставляла свою жилплощадь знакомым наркоманам. Платой за посещение были спиртное и деньги.

- Полицейские трижды задерживали ее гостей и составляли в отношении них административные протоколы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Во время досмотров каждый раз сотрудники обнаруживали и изымали приспособления для изготовления и употребления наркотических веществ.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU