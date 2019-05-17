13 заброшенных зданий: в Кемерове снесли еще одно опасное строение

СЕГОДНЯ 06:18 2019-05-17T06:55:51+03:00

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Еще одно здание, которое представляло опасность для горожан, снесено в Кемерове. Теперь в городе стало на 13 заброшенных строений меньше.

В Кузбассе активно взялись за решение вопроса с заброшенными зданиями. Специалисты подсчитали, что только в Кемерове имеется 60 заброшенных, неэксплуатируемых или недостроенных объектов. Каждое из них в той или иной степени представляет опасность для горожан. 18 таких зданий находятся в муниципальной собственности, 5 - в федеральной, 2 объекта - бесхозные. Еще 5 строений находятся в частной собственности. При этом 36 строений представляют угрозу безопасности жителей областного центра, их невозможно отремонтировать или достроить, поэтому власти приняли решение о демонтаже таких опасных объектов. Очередным зданием, попавшим под снос, стала бывшая насосная станция на улице Славянской. К слову, это 13-й опасный объект, который был демонтирован.

- Оставшиеся объекты будут ликвидированы до конца этого года, - сообщает пресс-служба администрация города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU