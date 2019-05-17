Кузбасские чиновники репетируют песню для выступления

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-17T07:08:31+03:00

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24 мая в Кемерове состоится фестиваль-конкурс народного творчества «Навстречу юбилею». Одним из сюрпризов для горожан станет песня, которую исполнят кузбасские чиновники.

Представители администрации города Кемерова и области, депутаты и общественники репетируют песню кемеровчанки Анны Малько, которая стала победителем конкурса на лучший гимн Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

- Как и обещали ранее, хотим исполнить песню Анны Малько. С нами репетируют представители администрации, депутаты, общественники. Мы очень волнуемся! – написала Анна Цивилева, председатель Совета на своей странице в Instagram. - Надеюсь, что вы, дорогие друзья, не будете нас судить строго и поддержите.

Гала-концерте фестиваля-конкурса народного творчества «Навстречу юбилею» пройдет 24 мая в 15:00 в кемеровском Парке Победы имени Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU