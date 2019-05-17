Всероссийский съезд угольщиков стартовал в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-17T07:52:47+03:00

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В Кемерове стартовал третий Всероссийский съезд угольщиков. Он посвящен вопросам экологической безопасности.

17 мая в Кемерове руководители угольных предприятий обсуждают защиту окружающей среды. В совещании участвуют замруководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Елена Паромонова, главный федеральный инспектор по Кемеровской области Игорь Колесников, заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, начальник отдела промышленной безопасности и экологии в угольной промышленности Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Валерий Гришин, начальник департамента Росприроднадзора по Сибирскому Федеральному округу Евгений Калинин, начальник департамента природных ресурсов Кемеровской области Сергей Высоцкий.

С приветственным словом обратился к участникам съезда губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Я надеюсь, что сегодня вы обменяетесь опытом и теми достижениями в экологии угольной отрасли, которые имеете у себя. У нас в Кузбассе создается научно-образовательный центр, где будут серьезно заниматься разработкой новых технологий в экологии угольной отрасли. Мы ждем от вас серьезных предложений. Если требуется внести изменения в региональное законодательство, мы готовы рассмотреть это на совете народных депутатов Кемеровской области и рекомендовать другим регионам принять эти предложения, - отметил Сергей Цивилев. - Если нашей компетенции недостаточно, мы готовы вносить изменения и в Федеральное законодательство, чтобы изменить нашу угольную отрасль. Желаю хорошей работы и хороших результатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU