2019-05-17T11:50:00+03:00
Происшествия

В Белове оконный мошенник похитил у клиентов более 400 тысяч рублей

Теперь мужчину ждет суд
Ирина АВТУШКО
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В Белове оконный мошенник похитил у клиентов более 400 тысяч рублей . ФОТО: архив КП.В Белове оконный мошенник похитил у клиентов более 400 тысяч рублей . ФОТО: архив КП.
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В Белове оконный мошенник похитил у клиентов более 400 тысяч рублей. Теперь мужчину будут судить.

О произошедшем полицейские узнали от пострадавших жителей Белова и ближайших поселков, которые обратились с заявлениями. Они рассказали, что пользовали услугами сотрудника фирмы по установке пластиковых окон. 27-летний мужчина обещал им выполнить работы по ценам ниже прайса, при этом все договоренности были только на словах. Далее аферист получал денежные средства, но за работу не брался. Этот же человек обманул еще несколько жителей, которые обращения к нему по объявлению «Ремонт под ключ», размещенному на одном из популярных сайтов.

-В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Следствием установлено, что потерпевшими от его действий стали 9 человек. Все они частично или полностью оплатили различные ремонтные работы.

Общая сумма ущерба, причиненного действиями мужчины, составила более 400 000 рублей. Теперь его будут судить за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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