В Новокузнецке экстренно эвакуировали автовокзал
В пятницу, 17 мая, в Новокузнецке случилось чрезвычайное происшествие. Здесь из-за подозрительного пакета эвакуировали здание автовокзала.
В Новокузнецке экстренно эвакуировали автовокзал..Видео: Instagram/incident_kuzbass
Около двух часов дня возле одной из касс автовокзала заметили бесхозный пакет. Так как возможного хозяина не оказалось рядом, диспетчер сообщила о подозрительной находке сотрудникам полиции. В это же время посетители автовокзала быстро покинули здание и стали на улице ждать приезда сотрудников полиции. Чуть больше часа потребовалось сотрудникам полиции на то, чтобы убедиться в безопасности здания автовокзала.
- Сигнал был отработан в установленном порядке, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. – Оказалось, что пакет не представляет никакой опасности. Сейчас автовокзал работает в обычном режиме.
Позже от осведомленного источника стало известно, что в пакете находились личные вещи одного из пассажиров и плитка шоколада. Владелец пакета так и не объявился.
В справочной новокузнецкого автовокзала отметили, что из-за экстренной эвакуации несколько рейсов отправились с небольшим опозданием – не более 5-10 минут. Так что бесхозный пакет в основном доставил неудобство при покупке билетов и при ожидании нужного автобуса на улице, а не в зале ожидания.
ИСТОЧНИК KP.RU