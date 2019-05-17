СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-17T12:40:46+03:00

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В пятницу, 17 мая, в Новокузнецке случилось чрезвычайное происшествие. Здесь из-за подозрительного пакета эвакуировали здание автовокзала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="900" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709372" frameborder="0"></iframe> В Новокузнецке экстренно эвакуировали автовокзал..Видео: Instagram/incident_kuzbass

Около двух часов дня возле одной из касс автовокзала заметили бесхозный пакет. Так как возможного хозяина не оказалось рядом, диспетчер сообщила о подозрительной находке сотрудникам полиции. В это же время посетители автовокзала быстро покинули здание и стали на улице ждать приезда сотрудников полиции. Чуть больше часа потребовалось сотрудникам полиции на то, чтобы убедиться в безопасности здания автовокзала.

- Сигнал был отработан в установленном порядке, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. – Оказалось, что пакет не представляет никакой опасности. Сейчас автовокзал работает в обычном режиме.

Позже от осведомленного источника стало известно, что в пакете находились личные вещи одного из пассажиров и плитка шоколада. Владелец пакета так и не объявился.

В справочной новокузнецкого автовокзала отметили, что из-за экстренной эвакуации несколько рейсов отправились с небольшим опозданием – не более 5-10 минут. Так что бесхозный пакет в основном доставил неудобство при покупке билетов и при ожидании нужного автобуса на улице, а не в зале ожидания.

ИСТОЧНИК KP.RU