СЕГОДНЯ 13:36 2019-05-17T13:50:55+03:00

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Двое мужчин погибли на пожаре в Ленинске-Кузнецком. Сейчас причина возгорания устанавливается.

Трагедия случилась накануне ночью. В частном жилом доме на улице Щетинкина произошел пожар. По сообщению ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 1.10. На место от ведомства сразу же выехали шесть человек и две единицы техники. Пожарным понадобилось немного времени на то, чтобы справиться с огнем, - пожар был потушен в 1.28.

После того как дом был обследован, в нем обнаружились тела двух мужчин: 64-летнего хозяина жилища и его 57-летнего знакомого. Все обстоятельства случившейся трагедии предстоит установить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU