Два ребенка сбежали из детского сада в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 14:01 2019-05-17T14:48:39+03:00

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Уводя в детский сад своих детей, родители и не предполагали, что те устроят побег. Чтобы найти беглецов, потребовались силы полиции и Росгвардии.

Пятница начиналась в детском саду как обычно: родители привели своих детей, те позавтракали и отправились на прогулку. В какой-то момент воспитатели заметили, что двоих мальчишек 6 и 7 лет на детской площадке нет. Поискав детей, сотрудники детсада поняли, что те сбежали в неизвестном направлении.

Мальчишек искали патрульные наряды полиции и Росгвардии, уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые. Им потребовалось около часа на то, чтобы все-таки обнаружить беглецов. Сотрудник уголовного розыска нашел мальчишек в одном из магазинов. Поняв, что за смелый побег из детского сада придется отвечать, дети признались, что хотели всего лишь немного погулять по городу.

- Сотрудники полиции провели с детьми и их родителями профилактические беседы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В детское учреждение будет направлено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению самовольных уходов несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU