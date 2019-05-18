Кузбассовец обиделся на замечание и напал на полицейского

СЕГОДНЯ 05:12 2019-05-18T05:12:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Принципиальность и алкоголь довели жителя города Белово до скамьи подсудимых. Будучи нетрезвым он набросился на сотрудника полиции прямо на глазах прохожих.

30-летний житель Белово в один из вечером расслабился при помощи алкогольных напитков. Он находился в общественном месте и был далеко не трезвым, когда к нему подошли сотрудники полиции. Они объяснили мужчине, что ему лучше всего отправиться домой, так как такое поведение попадает под административное нарушение. Но вместо того, чтобы поблагодарить полицейских за совет и уйти домой спать, мужчина разозлился и нанес одному из стражей порядка удар кулаком в лицо. Дебошира пришлось задержать, применяя силу, а потом доставить в отдел для разбирательств.

- Вину мужчина признал, со следствием сотрудничал, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU