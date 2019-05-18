В Новокузнецке появится трехэтажная поликлиника онкодлиспансера

СЕГОДНЯ 05:41 2019-05-18T05:41:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Ныне двухэтажное здание онкологического диспансера в Новокузнецке в скором времени станет трехэтажным. Уже в начале 2020 года здесь начнет работу поликлиника онкодиспансера.

Ход работ на реконструируемом здании проверили во время выездного заседания замгубернатора Кемеровской области Глеб Орлов, начальник департамента строительства Ирина Печеркина, начальник Главного строительного управления руководитель «Кузбасспроект». Сейчас здание выглядит не лучшим образом: демонтированы внешняя и внутренняя отделка, вовсю идут строительные работы. Здесь решено достроить еще один этаж, укрепить здание сваями. Специалисты отметили, что все работы идут в рамках графика.

- Здание капитально отремонтируются для размещения поликлиники онкодиспансера, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - Планируемый срок сдачи объекта - январь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU